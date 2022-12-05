В Молдове прокомментировал падение ракеты возле границы с Украиной

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы «самым решительным образом» осуждает ракетные обстрелы российской федерацией* Украины, во время которых вблизи молдавско-украинской границы упала ракета.

Об этом информирует Европейская правда.

«Эти неоправданные действия приводят к драматическим последствиям в Украине, оставляя людей без электричества, отопления, а в некоторых случаях и воды. Дипломатические учреждения Республики Молдова в Украине внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

Там также напомнили, что граждане Молдовы, которые находятся в Украине, могут обращаться в молдавское посольство в Киеве или консульство в Одессе за специализированной консульской помощью в случае возникновения любой исключительной ситуации.

Как сообщал Курсор, возле города Бричень (Молдова) в фруктовом саду упала ракета, что произошло на фоне массированного ракетного удара россии по Украине. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы.

Ракету обнаружила пограничная полиция. Этот район уже изолировали патрули полиции и пограничной службы.

Ранее Курсор информировал о том, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!