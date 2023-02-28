Молдову охватили пророссийские протесты: начались столкновения

Во вторник, 28 февраля, в Молдове пророссийские партии организовали протесты. Представители партии «Шор» и PACE Георге Кавкалюка вместе с другими участниками митинга «Движения для народа» попытались прорваться в правительственное здание через границу полиции в Кишиневе. На месте были задержаны несколько человек.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Это уже второй протест этой группы, который потребовал от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. Власти дали семь дней на размышления.

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что *россия может использовать пророссийские партии, в том числе «Шор», для нападения на правительственные здания и смены власти в республике.

«План россии на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников», – сообщила тогда Санду.

Партия «Шор» — это политическая партия в Молдове, которая имеет пророссийскую ориентацию. Ее лидером является Илан Шор, олигарх и политик, который также поддерживает пророссийскую политику. В 2022 году, после вторжения России в Украину, партия «Шор» начала активно сотрудничать с российскими властями, в том числе ее депутаты посетили Москву и установили контакты между партиями. С тех пор партия организовывает протестную активность против правительства и действующего президента Молдовы Майи Санду.

26 октября 2022 года политическая партия «Шор» была включена в список санкций США из-за своей связи с Иланом Шором, который также находится под санкциями США за его связи с российским правительством и участие в организации беспорядков с целью подорвать демократические процессы в Молдове.

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