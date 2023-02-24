В Молдове ответили на заявления рф о подготовке «вторжения Украины в Приднестровье»

Кишинев выступает за исключительно мирное урегулирования приднестровского конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в международно признанных границах.

Министерство иностранных дел Молдовы отвергает как необоснованные заявления российских властей о якобы готовящейся со стороны Украины «военной провокации в отношении Приднестровья».

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей рф* относительно якобы провокаций со стороны украинских Вооруженных сил на центральном (приднестровском) участке государственной границы Республики Молдова с Украиной не соответствуют действительности. Власти Республики Молдова отвергают эти заявления как необоснованные», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Там уверены, что эти заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением, в действительности же ситуация с безопасностью в регионе является стабильной. При этом Молдова выступает за исключительно мирное урегулирования приднестровского конфликта на основе соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

«В этом контексте мы расцениваем как провокационное сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел российской федерации и вновь заявляем о необходимости безусловного и прозрачного вывода российских вооруженных сил и боеприпасов … на территории Республики Молдова», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, министерство иностранных дел рф предупредило, что любые действия, угрожающие ее войскам в отколовшемся от Молдовы регионе Приднестровье, будут рассматриваться как прямое нападение на саму россию и вызовут «адекватный ответ».

Министерство заявило: «Любое действие, угрожающее их безопасности, будет рассматриваться по международному праву как нападение на российскую федерацию».

Предупреждение прозвучало через день после того, как министерство обороны рф заявило, что Украина якобы планирует вторгнуться в отколовшийся молдавский регион Приднестровье после проведения операции под чужим флагом. Регион Приднестровья отделился от тогда еще советской Молдовы в 1990 году и контролируется российскими сепаратистами.

Также Курсор писал о том, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина не планирует никакого вторжения на территорию Приднестровья.