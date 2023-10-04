Молния ударила по НЛО - американские уфологи показали видео

Специалисты уверены, что под удар молнии попал неопознанный летающий объект.

Видеозапись, сделанная в США, показывает, как молния поразила неопознанный летающий объект (НЛО), который висел над штатом Делавер во время сильной грозы.

На видео можно наблюдать, как молния ударяет в НЛО. Зависший в небе объект успешно выдержал удар электрического разряда. Уфологи рассматривают этот инцидент как подтверждение существования НЛО.

Еще ранее уфологи предрекли, что Землю атакуют инопланетяне в октябре. Они считают, что наблюдаемые световые явления являются армией пришельцев, которая вскоре совершит высадку на нашей планете.

Напомним, погранслужба в США опубликовала без огласки кадры с НЛО. Так, сотрудники американского ведомства обнародовали 10 видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), странным образом перемещающимися в небе. Время и место этих наблюдений названы не были