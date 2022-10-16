Морская пехота ВСУ показала уничтожение двух российских САУ на видео

Военнослужащие украинской армии успешно применяют беспилотники и артиллерию против превосходящего по численности врага. На этот раз на фронте уничтожили две российские САУ.

Российские захватчики потеряли технику, с помощью которой регулярно обстреливали украинские позиции мирные города.

В «Фейсбуке» 16 октября Командование ВМС ВСУ сообщило подробности.

Морская пехота вела поиск разведданных на одном из непосредственных рубежей обороны страны. Вскоре зафиксировали позиции российской артиллерии. ВСУ оперативно отреагировали и уничтожили технику оккупантов.

«Как любят говорить британцы: «у нас был флот, поэтому многое не произошло», мы же скажем: «у нас есть профессиональные разведчики, и многое произошло!», – пошутили украинские защитники в описании к видео.

Украина в основном с начала войны применяет собственные разработки вооружения и образцы советского. Постепенно ВСУ переходят на образцы NATO. В частности, американские союзники передали Украине гаубицу M777. Это 155-мм буксируемая гаубица производства США. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 км (в зависимости от снарядов). Помимо Украины, он также используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии и Саудовской Аравии.

Ранее «Курсор» сообщал, что ВСУ показали применение новой РСЗВ «Буревий» по позициям российских захватчиков. Украинская разработка отличается мощностью и дальностью стрельбы по сравнению с российскими аналогами, которые применяются оккупантами против гражданского населения. Армия рф* уже потеряла значительное количество техники и вооружения. Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве приманки для беспилотных летательных аппаратов, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование часто не включают в список потерь, но именно этой вооружения становится все меньше в российских захватчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!