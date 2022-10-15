ВСУ показали применение новой РСЗВ «Буревий» по позициям российских захватчиков

Украина успешно задействует собственные разработки в борьбе с российскими оккупантами. В этот раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили реактивную систему залпового огня «Буревий».

Украинская РСЗО получила немало апгрейдов, в частности, встроена шасси Tatra Т815-7 с колесной формулой 8×8 специально предназначены для выпуска новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня.

Об этом 15 октября сообщает «Армияинформ«.

Технология имеет бронированную кабину, оснащенную цифровой аппаратурой управления огнем, исключительно с системой обмена информацией на поле боя. Это позволяет сразу получать информацию от аэроразведки. Как сообщает командир батареи реактивно-артиллерийского полка, на шасси Tatra был установлен комплекс «Укроп-А».

Працює наша РСЗВ «Буревій» pic.twitter.com/VFAjLcvvJS — Баба і кіт (@babaikit) October 13, 2022

Посредством этого комплекса ВСУ могут заезжать на направление, не выходя из машины, чего не было на старой установке. Солдаты могут передавать данные и обмениваться командами, не применяя радиостанции.

Эти факторы ускоряют работу экипажа, поскольку время от выхода на позиции до начала пуска сокращаются на несколько минут. Получив разведданные от БПЛА, экипаж уезжает на огневую позицию. Там армейцы быстро разворачивают и готовят пакеты и по команде производят запуск ракеты из кабины. После выполнения задания оперативно покидают позиции. Бойцы отмечают, что с РСЗО «Буревий» попадают в цель и уничтожают вражескую технику из первого залпа.

Ранее «Курсор» сообщает, что ВСУ начали использовать уникальную немецкую систему ПВО на южном направлении.