Морские черепахи оказались под угрозой вымирания: названа причина

Ученые заявили, что сейчас в 99% случаев детенышами морских черепах являются только самки и объяснили, с чем это может быть связано.

Популяция морских черепах в последнее время начала резко сокращаться. Исследователи говорят, что годами не видели почти ни одного самца, из яиц вылупляются преимущественно самки.

Об этом сообщает издание Futurism.

Ученые говорят, что главной причиной такого явления стал климат. Дело в том, что пол черепахи зависит от температуры, при которой инкубируется яйцо. Если она будет ниже 81,86 градуса по Фаренгейту (27,7 по Цельсию), тогда родится самец, а если выше 88,8 по Фаренгейту (31,5 по Цельсию) — самка. При постоянных колебаниях шансы равняются.

Но в последнее время температура постоянно поднимается. Ученые вели наблюдение за черепахами во Флориде (США) и заметили, насколько последние четыре лета были жаркими. И если такая тенденция сохранится, то морские черепахи будут находиться под серьезной угрозой из-за отсутствия генетического разнообразия.

Более того, ситуацию усугубляет факт браконьерства и уничтожения среды обитания морских черепах. Из-за того, что температура песка, в котором могут лежать яйца, также повышается, это может привести к их гибели, а значит новых детенышей может не быть в принципе.

«Курсор» писал ранее, что птицы, которые обитают на европейском континенте, начинают терять свой окрас и становятся более блеклыми, и виной всему глобальное изменение климата.