Морские пехотинцы США испытали прототип ПВО с элементами «Железного купола»

11:27, Сегодня
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Фото: Скриншот из YouTube

В США провели успешные испытания своего прототипа средства перехвата средней дальности (MRIC), который включает элементы израильского «Железного купола».

Корпус морской пехоты США провел серию успешных испытаний своей системы средства поражения средней дальности MRIC (Medium-Range Intercept Capability) с компонентами израильской противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что MRIC использует наземный/воздушный специализированный радар корпуса (G/ATOR) и общую авиационную систему управления и контроля (CAC2S), а также включает в себя перехватчик и пусковую установку Tamir Iron Dome для создания системы противовоздушной обороны, адаптированной к существующим активам морской пехоты США.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения противовоздушной и противоракетной обороны RAFAEL Пинхас Юнгман отметил, что в рамках оперативной подготовки американские войска использовали систему, которая функционировала с оптимальной эффективностью против множества угроз и перехватывала цели с разных дистанций.

Во время боевых стрельб на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико прототип отслеживал каждую цель и передал их через CAC2S компонентам Iron Dome. MRIC успешно поразил несколько одновременно запущенных крылатых ракет с разных направлений и по разным траекториям.

«По мере того, как крылатые ракеты большой дальности и системы ПВО становятся все лучше и лучше, господство в воздухе уже не является чем-то само собой разумеющимся. Мы должны быть в состоянии противостоять этим типам возможностей», — сказал майор Джеймс Слокум

«Курсор» писал ранее, что в Израиле разрабатывают цифровой «Железный купол».

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Автор материала:
Кати Гиршин
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