Морские пехотинцы США испытали прототип ПВО с элементами «Железного купола»

Корпус морской пехоты США провел серию успешных испытаний своей системы средства поражения средней дальности MRIC (Medium-Range Intercept Capability) с компонентами израильской противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что MRIC использует наземный/воздушный специализированный радар корпуса (G/ATOR) и общую авиационную систему управления и контроля (CAC2S), а также включает в себя перехватчик и пусковую установку Tamir Iron Dome для создания системы противовоздушной обороны, адаптированной к существующим активам морской пехоты США.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения противовоздушной и противоракетной обороны RAFAEL Пинхас Юнгман отметил, что в рамках оперативной подготовки американские войска использовали систему, которая функционировала с оптимальной эффективностью против множества угроз и перехватывала цели с разных дистанций.

Во время боевых стрельб на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико прототип отслеживал каждую цель и передал их через CAC2S компонентам Iron Dome. MRIC успешно поразил несколько одновременно запущенных крылатых ракет с разных направлений и по разным траекториям.

«По мере того, как крылатые ракеты большой дальности и системы ПВО становятся все лучше и лучше, господство в воздухе уже не является чем-то само собой разумеющимся. Мы должны быть в состоянии противостоять этим типам возможностей», — сказал майор Джеймс Слокум

«Курсор» писал ранее, что в Израиле разрабатывают цифровой «Железный купол».