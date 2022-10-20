Морские виды птиц переживают ураганы и тайфуны, налетая на них – ученые

Ученые из Японии изучили поведение морских птиц, которые переживают стихийные явления. Они «катаються» на вихрях ураганов, чтобы преодолеть силу ветра и остаться невредимыми.

Полосатые буревестники, гнездящиеся на островах у побережья Японии, иногда направляются прямо к проходящим тайфунам, где они часами летают рядом с эпицентром шторма.

Об этом 20 октября сообщает Национальная академия наук.

Такое странное поведение, о котором не сообщалось ни у одного другого вида птиц, может помочь полосатому буревестнику (Calonectris leucomelas) пережить сильный шторм. Птицы и другие животные, живущие в районах со стихией. В последние годы несколько исследований с использованием GPS-трекеров показали, что некоторые обитающие в океане птицы, такие как фрегаты (Fregata minor), совершают массовые обходные маневры, чтобы избежать циклонов.

«Это понятная стратегия для птиц, которые проводят большую часть своего времени в море, где «буквально негде спрятаться», — заявила Эмили Шепард, эколог поведения из Университета Суонси в Уэльсе.

Эксперты, чтобы выяснить, избегают ли буревестники штормов, она и ее коллеги использовали данные 11-летнего наблюдения с GPS-локаторов, прикрепленных к крыльям 75 птиц, гнездящихся на острове Авасима в Японии. Объединив эту информацию с данными о скорости ветра во время тайфунов, исследователи обнаружили, что буревестники, которые были пойманы в открытом океане, когда дул шторм, двигались попутным ветром по краям шторма. Однако другие, оказавшиеся зажатыми между землей и эпицентром сильного циклона, иногда отклонялись от своих обычных схем полета и направлялись к центру шторма.

Когда тайфун Cimaron пересек Японское море (черная дорожка) в августе 2018 года, GPS-трекеры отслеживали перемещения 32 полосатых буревестников ( Calonectris leucomelas ) недалеко от побережья Японии. Данные отслеживания показывают, что три птицы (показанные здесь красным и бирюзовым) летели к эпицентру бури из-за одного из самых сильных ветров. Две другие птицы (светло-зеленые) начали приближаться к глазу, когда буря пронеслась мимо.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые рассказали, что будет с миром, если вымрут все птицы.