Моряки нашли «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике

Они заметили, что парус судна опущен, мотор не работает, а на борту никого нет.

Моряки нашли в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту и попытались отбуксировать его к суше.

Об этом сообщает The Sun.

Двое яхтсменов из Проекта по исследованию океана наткнулись на заброшенную яхту в Атлантическом океане. Исследователи заметили, что ее парус спущен, мотор не работает, и на борту не видно никаких признаков жизни. Обеспокоенные тем, что на судне могут быть пострадавшие, мужчины решили высадиться на него.

Один из членов команды, Мэтт Рузерфорд сначала боялся открывать двери и шкафы. Осмотревшись, он сказал: «Мертвецов нет, слава богу. Это абсолютное безумие. 1,2 тысячи километров от Бермуд, 2,4 тысячи километров от США, стоим посреди океана на яхте Swan 48».

Моряки решили отбуксировать яхту к берегу. После 47 дней в океане, у яхтсменов начало заканчиваться топливо, но они попросили экипаж встреченного грузового судна поделиться горючим.

Рузерфорд с товарищем продолжили буксировать таинственную яхту, но в конце концов им пришлось перерезать буксирный трос, так как он зацепился за руль их судна и чуть не сломал его.

Онлайн-сыщики установили, что яхта принадлежала шкиперу Алану Макгеттингану из Королевского Ирландского яхт-клуба. За два месяца до обнаружения Рузерфордом яхта серьезно пострадала во время шторма. Макгеттинган активировал аварийный маячок, и команде пришлось оставить судно. Капитана яхты и его команду спас греческий грузовой корабль в 100 километрах от Бермуд.

«Курсор» писал ранее, что группа археологов обнаружила у берегов Израиля затонувший корабль, на котором были древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности.