Мощнейший тайфун на юге Японии: тысячи людей эвакуированы

Тайфун Нанмадол прошел недалеко от острова Якусима. При этом скорость ветра достигала 162 километров в час.

Мощнейший тайфун обрушился на юг Японии в воскресенье.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что шквальный ветер и проливные дожди привели к отключению электричества, парализовали наземный и воздушный транспорт.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун «Нанмадол» прошел недалеко от южного острова Якусима. При этом скорость ветра достигала 162 километров в час.

По прогнозам, во вторник «Нанмадол» повернет на восток и достигнет Токио. Ожидаются наводнения и оползни. Агентство также предупредило жителей пострадавшего района о «беспрецедентном» уровне сильного ветра и волн, призвав их эвакуироваться заранее.

В сильно пострадавшей префектуре Кагосима в воскресенье более 9 тысяч жителей укрылись в центрах эвакуации. В соседней префектуре Миядзаки эвакуировали еще 4 700 человек.

Как сообщал Курсор, год назад мощный тайфун обрушился на Японию и некоторые восточные острова с порывами ветра и ливневыми дождями, что привело к посадке некоторых внутренних рейсов и остановке поездов.

Тайфун «Миндулле» находился вблизи одного из островов Идзу у южного побережья Токио, двигаясь на северо-восток со скоростью около 35 километров (21 миля) в час и усиливая ветер до 162 километров в час, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Также Курсор информировал о том, что в декабре прошлого года на Филиппинах 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, также туристы покидали курорты, поскольку тайфун «Рай» обрушился на южные и центральные районы архипелага.

Многие области лишились электричества, также коммуникации были выведены из строя. Крыши домов были сорваны, также бетонные опоры электропередач были опрокинуты.