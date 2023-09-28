Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана - первые подробности и видео

В результате происшествия повреждено здание школы, ближайшие жилые дома и магазины.

В ночь на четверг, 28 сентября, в Ташкенте (Узбекистан) прогремел очень сильный взрыв в районе таможенного склада аэропорта, в результате которого пострадали много человек. Но точные данные пока не называют.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана и местные Telegram-каналы.

Мощной взрывной волной выбило окна в жилых домах, примерно в 500 метрах от эпицентра событий расположена школа, здание которой сильно повреждено. У многих людей начались проблемы с электричеством, вероятно, из-за обрыва проводов на ближайших опорах ЛЭП.

Согласно СМИ, в момент взрыва в помещении склада находилось много сотрудников аэропорта, местные больницы забиты пострадавшими. На месте трагедии работают все профильные службы.

Позже выяснилось, что взрыв, а после него пожар, произошел в Сергелийском районе. В МВД Узбекистана утверждают, что, предварительно, причиной взрыва стал удар молнии. Практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер логистика".

Для установления точных причины возгорания на месте работает специальная лаборатория МЧС, а также создан штаб.

"Курсор" писал ранее, что в Нагорном Карабахе произошла трагедия. Топливный бак взорвался возле главной дороги, что стало причиной гибели по меньшей мере 20 человек.