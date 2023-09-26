Мощный взрыв в Нагорном Карабахе — сообщается о десятках погибших и сотнях раненых

Взрыв в Нагорном Карабахе унес жизни более 20 человек.

Помимо тяжелой гуманитарной катастрофы, вызванной исходом армянских беженцев, в Нагорном Карабахе произошла трагедия. Топливный бак взорвался возле главной дороги в центре Нагорного Карабаха, что стало причиной гибели по меньшей мере 20 человек. Более 260 человек получили ранения.

Единственная действующая больница в стране испытывает острую нехватку лекарств, медицинского оборудования и квалифицированного персонала.

Врачи российских «миротворческих сил» оказали помощь некоторым из сотен пострадавших в результате аварии, причина которой пока не установлена. По сообщениям армянских СМИ, российские «миротворческие силы» также испытывают нехватку медицинского оборудования и испытывают трудности с доставкой медикаментов своему личному составу.

Отметим также, что огромные колонны транспортных средств замечены в «Лечинском коридоре», соединяющем анклав с территорией Армении, и, по сообщениям с мест, тысячи людей ждут возможности пересечь границу и въехать на территорию Армении. Хотя представители Армении и Азербайджана, как ожидается, встретятся сегодня в Брюсселе, значительная часть населения спорного региона, составляющая около 120 тысяч человек, выразила желание бежать, чтобы не жить под властью Азербайджана.

Тем временем 140 человек были арестованы в столице Армении Ереване после демонстраций против правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным СМИ Армении, протестующие выразили возмущение отказом Пашиняна помочь армянским военным в Нагорном Карабахе.

https://twitter.com/vottak_tv/status/1706566846797754516?s=46&t=2p6Sf66Ua03I4P2Kluosdg

Нагорно-Карабахский конфликт – это этнический и территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу региона Нагорный Карабах и семи прилегающих к нему районов, которые де-факто контролируются Республикой Арцах, территорий, которые де-юре признаны на международном уровне принадлежащими Азербайджану.