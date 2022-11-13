Мощный взрыв в центре Стамбула: ранены не менее 11 человек

Департамент по делам израильтян за рубежом Министерства иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле уточняют, пострадали ли израильтяне в результате инцидента.

В центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения. Об этом информируют турецкие СМИ. О причине взрыва пока не сообщается. При этом появились данные об 11 раненых в результате инцидента.

Также отмечается, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту происшествия после взрыва, район оцепили правоохранители. Департамент по делам израильтян за рубежом Министерства иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле уточняют, пострадали ли израильтяне в результате инцидента.

Как сообщал Курсор, в середине октября на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв, в результате которого погибло более 40 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана.

В свою очередь, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах.

Также Курсор информировал о том, что на днях в Иерусалиме в жилом доме на улице Шмуэля Эдена в районе Писгат-Зеев случился взрыв газа. После взрыва произошло частичное обрушение здания. Четыре жителя дома получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницы.