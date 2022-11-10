Взрыв газа в Иерусалиме: четыре человека получили серьезные травмы

В результате взрыва газа в жилом доме в Иерусалиме обрушились стены, пострадали жильцы дома. Спасатели проводят на месте работы по устранению последствий утечек газа.

В Иерусалиме в жилом доме на улице Шмуэля Эдена в районе Писгат-Зеев случился взрыв газа.

Об этом сообщает inn.co.il

После взрыва произошло частичное обрушение здания. Четыре жителя дома получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницы.

На месте работают пожарно-спасательные команды. Они проводят сканирование и проверяют отсутствие утечек из других источников газа.

Ранее Курсор писал, что женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства. Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.

Также мы сообщали, что девочку, раненую шальной пулей в Кирьят-Арбе, выписали из больницы.

Кроме того наш сайт писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за обстрел депутатов, посетивших могилу Иосефа. Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа, которые охраняли членов Кнессета, посетивших гробницу Иосифа в Шхеме.

Также ранее Курсор сообщал, что посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии. Найдс прокомментировал возможность того, что следующее правительство попытается аннексировать территории Иудеи и Самарии.

Напомним, мы уже сообщали, что в Хайфе произошел пожар: подробности.