Мужчина арестован за угрозу сжечь еврейскую школу из-за политики ношения масок

Один из родителей в еврейской дневной школе в Северном Майами-Бич был арестован после того, как заявил, что хочет «сжечь эту школу дотла» в групповом чате для родителей, выступающих против школьной политики ношения масок.

Сын Марка Полякова был учеником общественной школы Scheck Hillel, ортодоксальной еврейской дневной школы в Норт-Майами-Бич, Флорида, которая требует, чтобы учащиеся носили маски в помещении и на улице.

Сообщается, что 8 февраля Поляков написал несколько сообщений в родительском групповом чате, в котором участвовало около 70 родителей, в которых он сказал, что хочет сжечь школу.

Он отправил фотографию школы с другим сообщением: «Я хочу сжечь эту школу дотла».

Полиция арестовала Полякова в понедельник после того, как другой родитель в чате сообщил об этом администрации школы. Полякову было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в угрозе убийством или причинении телесных повреждений, что может повлечь за собой до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 10 000 долларов, а его сына исключили из школы.

В то время как некоторые родители хвалили школу за серьезное отношение к угрозам, другие родители в школе настаивали на том, что Поляков на самом деле не собирался угрожать школе.

«Мы знаем этого парня лично. Он не опасен. У него есть четырехлетний ребенок», — сказал один из родителей, пожелавший остаться неназванным. «Он не имел в виду это прямо. Он бы никогда не совершил этого».

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