Надзорный орган ЕС призывает страны запретить шпионское ПО Pegasus

В Европейском союзе считают, что запрет Pegasus станет самым эффективным вариантом, так как такая программа не отвечает демократическим ценностям союза.

Европейский надзорный орган по защите данных, независимый орган ЕС по вопросам защиты частной жизни, призывает к запрету израильской компании NSO Group на шпионские программы Pegasus на территории Европейского Союза.

«Запрет на разработку и развертывание шпионских программ с возможностями Pegasus в ЕС был бы наиболее эффективным вариантом», — пишет EDPS в новом докладе. Организация утверждает, что шпионское ПО, которое проникает в смартфоны и может получить доступ ко всем данным, имеющимся на телефоне, «несовместимо с нашими демократическими ценностями».

«Шпионские программы, подобные Pegasus, способны нанести беспрецедентный риск и ущерб не только основным свободам, но и демократии и верховенству закона», — говорится в докладе EDPS.

NSO Group была внесена в черный список правительством США в прошлом году.

Курсор ранее писал, что Европарламент планирует начать расследование шпионажа ПО Pegasus. Европейский парламент планирует утвердить комитет для расследования использования шпионского ПО Pegasus израильской компании по кибербезопасности NSO Group в Европейском союзе.

Кроме того, стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Главы корпораций, активисты мэры и даже родственники премьер-министра — все они были мишенью полиции, которая установила на их телефоны программное обеспечение для наблюдения и получила личную информацию.

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