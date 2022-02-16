Надзорный орган ЕС призывает страны запретить шпионское ПО Pegasus

Европейский надзорный орган по защите данных, независимый орган ЕС по вопросам защиты частной жизни, призывает к запрету израильской компании NSO Group на шпионские программы Pegasus на территории Европейского Союза.
«Запрет на разработку и развертывание шпионских программ с возможностями Pegasus в ЕС был бы наиболее эффективным вариантом», — пишет EDPS в новом докладе. Организация утверждает, что шпионское ПО, которое проникает в смартфоны и может получить доступ ко всем данным, имеющимся на телефоне, «несовместимо с нашими демократическими ценностями».
«Шпионские программы, подобные Pegasus, способны нанести беспрецедентный риск и ущерб не только основным свободам, но и демократии и верховенству закона», — говорится в докладе EDPS.
NSO Group была внесена в черный список правительством США в прошлом году.
Курсор ранее писал, что Европарламент планирует начать расследование шпионажа ПО Pegasus. Европейский парламент планирует утвердить комитет для расследования использования шпионского ПО Pegasus израильской компании по кибербезопасности NSO Group в Европейском союзе.
Кроме того, стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Главы корпораций, активисты мэры и даже родственники премьер-министра — все они были мишенью полиции, которая установила на их телефоны программное обеспечение для наблюдения и получила личную информацию.
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