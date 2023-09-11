Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса за количество просмотренных фильмов в кинотеатре в течение года

Кинотеатр уже отметил это крупным пожертвованием.

Житель Пенсильвании, США, занесен в Книгу рекордов Гиннеса, за количество просмотренных фильмов в кинотеатре в течение года.

Об этом сказано на официальном сайте премии.

Зак Своп посетил 777 показов в период с июля 2022 по июль 2023 года. 32-летний киноман предпринял свою попытку с показа мультфильма "Приспешники. Становление злодея" и завершил ее лентой "Индиана Джонс и циферблат судьбы". Своп побил рекорд в 715 просмотров, установленный французом Винсентом Кроном 2018 года.

Зак рассказал, что он сэкономил на билетах в местный кинотеатр Regal Cinemas, подписавшись на членство, которое дало ему неограниченное количество походов в кино за 22 доллара в месяц. Сотрудники кинотеатра следили за Свопом во время его показов, чтобы убедиться, что он придерживается правил, установленных Книгой рекордов Гиннеса, содержащих отказ от перерывов в туалет, а также перекусы и напитки во время фильмов.

Зак сказал, что попытка установить рекорд была направлена ​​на повышение осведомленности о проблемах психического здоровья. Компания Regal Cinemas отпраздновала его успех пожертвованием в размере 7 777,77 доллара США в пользу Американской федерации по предотвращению самоубийств.

Ранее "Курсор" писал о том, что аэропорт Бен-Гурион установил исторический рекорд по пассажиропотоку.