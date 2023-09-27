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Мужчина в аэропорту обвинил супругу в жуткой находке службой безопасности

16:58, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
самолеты фото
Фото: Pixabay
Предмет нашли и конфисковали при осмотре ручной клади.

Мужчина обвинил свою супругу в обстоятельстве, которое ему помешало пройти проверку безопасности в аэропорту и может привести к штрафу в размере 15 000 долларов.

Об этом пишет Independent.

В Вирджинии офицеры Управления транспортной безопасности (TSA) в национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда тот проходил через рентгеновский аппарат.

Оружие нашли и конфисковали при осмотре ручной клади, хотя мужчина отрицал какие-либо сведения о том, что оно там находилось, и сказал, что сумку ему собирала супруга.

В TSA подтвердили, что в зависимости от обстоятельств может взиматься большой сбор. Речь идет уже о шестом огнестрельном оружии, перехваченном в аэропорту за три недели.

По данным TSA, в 2023 году на 262 из 430 контрольно-пропускных пунктов аэропортов США было обнаружено 6542 единицы огнестрельного оружия. Из этого оружия 88 процентов было заряжено. В США пассажиры могут путешествовать только с огнестрельным оружием в зарегистрированном багаже.

Также "Курсор" сообщал, что пассажир разгромил терминал аэропорта по курьезной причине.

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