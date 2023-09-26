Пассажир разгромил терминал аэропорта по курьезной причине - видео

Возмущенный пассажир порвал на себе майку и начал метать вокруг себя мебель.

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair опоздал на рейс и разгромил терминал в аэропорту Пальмы на испанском острове Майорка.

Инцидент попал на видео, которое публикует YouTube-канал Seen2BeBelieved.

Отмечается, что мужчина, не успевший на свой рейс в Гран-Канарию, разозлился и напал на персонал авиакомпании у выхода на посадку. Возмущенный пассажир порвал на себе майку и начал метать вокруг себя мебель. Сначала он бросил компьютер в стену, затем стул, принтер и другие предметы.

На этом его гнев закончился: он ворвался в женский санузел и разбил зеркало, осколками нанеся себе травмы на груди и животе.

Секьюрити сумели обуздать разъяренного мужчину. После этого его передали в руки полиции: сначала ему оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в полицейский участок для последующего задержания.

Как сообщал Курсор, в Нидерландах: 4-летний мальчик за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины. Прибыв на место, полицейские получили второе сообщение о близлежащей аварии с участием трех автомобилей. Водитель, подозреваемый в совершении аварии, отсутствовал.

Мальчик проснулся, когда его отец ушел на работу, и взял ключи от машины матери, "чтобы покататься", сказали в полиции.

Мать сказала полиции, что у нее "довольно находчивый ребенок", а полиция предупредила родителей, чтобы в будущем они прятали ключи от машины.