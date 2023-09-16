Кошка успокоила плачущего малыша и стала звездой сети

В народе существует мнение, что кошки не думают ни о ком, кроме себя.

Кошка с добрым сердцем смогла найти подход к расстроенному малышу.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В народе существует мнение, что кошки не думают ни о ком, кроме себя. И все, что они делают, происходит от их эгоизма. Но это большое заблуждение. Многие кошки очень ответственны и готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Примером такого добросердечного поведения может служить эта милая кошечка.

Ранее мы писали о том, что кошка посмотрела фильм ужасов и стала звездой сети.

Как информировал Курсор, если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен. Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали, как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.