Мужчине вживили сердце свиньи - подробности операции, проведенной в США

Это вторая подобная операция в истории медицины.

В США хирурги второй раз в истории медицины решились на эксперимент и пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи. Прошлый их опыт был печальным, ведь пациент, получивший такой донорский орган, умер. Всего с трансплантатом он прожил два месяца.

Специалисты Медицинского центра университета Мэриленда в США описали детали новой операции на сайте учреждения.

Уточняется, что второй раз на этот смелый эксперимент решился 58-летний господин Фосетт, которому диагностировали сердечно-сосудистую недостаточность. Из-за заболевания и сопутствующих ему осложнений, мужчина не мог получить орган от человеческого донора, а потому согласился на орган свиньи.

По словам специалистов, пересадка органа прошла успешно и сейчас мужчина в состоянии самостоятельно дышать, также ему назначили ряд препаратов, чтобы организм "не отторг" новый орган. Супруга Энн Фосетт надеется, что эта операция позволит ей провести как можно больше времени вместе с мужем.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США провели экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи. 57-летний Дэйв Беннет – первый в мире человек, которому успешно пересадили сердце животного. Его больное сердце было заменено на сердце специально выращенной свиньи весом около 240 килограммов.

Отмечается, что из всех млекопитающих свиньи имеют органы максимально похожие на органы человека.