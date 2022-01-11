В США провели экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи

Успех этой экспериментальной операции будет означать новую надежду для многих тысяч людей. Очереди за донорскими органами исчезнут. Хирурги из университета штата Мэриленд первыми в мире сумели пересадить человеку сердце свиньи.

Сообщается, что операция длилась 9 часов. С момента ее завершения прошло уже 3 дня, но информация об этом была опубликована только несколько часов назад, когда стало известно, что пациент чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на сайт 12-го телеканала.

57-летний Дэйв Беннет – первый в мире человек, которому успешно пересадили сердце животного.

Его больное сердце было заменено на сердце специально выращенной свиньи весом около 240 килограммов.

Тем не менее, врачи не считают, что пациент вне опасности. Хоть он способен дышать самостоятельно, но пока остается подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который обеспечивает ему примерно половину необходимого в крови кислорода.

Врачи хотят приучить его сердце к полной нагрузке постепенно. Но он уже пришел в сознание и выразил надежду, что сможет выписаться из клиники и вернуться домой, к любимой собаке.

Из всех млекопитающих свиньи имеют органы максимально похожие на органы человека.

Но не все так просто с трансплантацией от животных. В 1984 году умирающий ребенок прожил 21 день с сердцем бабуина. Но все же умер по причине отторжения.

Ученые из Мэриленда надеяться на успех, так как на этот раз речь идет об органах генетически модифицированной свиньи.

В частности, в ходе модификации из клеток свиного сердца были удалены сахара, которые способствуют отторжению тканей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что финские ученые создали специальную молекулу для защиты от COVID-19.

Новый метод может обеспечить человека гарантированной защитой на восемь часов.

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