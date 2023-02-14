Мышь из зоопарка Сан-Диего попала в Книгу рекордов Гиннеса

В зоопарке Сан-Диего содержится тихоокеанская карманная мышь по кличке Пэт, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой старой мышью, живущей в неволе. Ей 9 лет и 209 дней.

Об этом пишет Associated Press.

Этот грызун является представителем самого маленького вида в США, его вес составляет от 6 до 10 граммов, а длина тела от кончика носа до хвоста — всего 15 см. Эта мышь получила свое название из-за защечных мешочков, которые она использует для того, чтобы переносить пищу или материалы для гнездования. А еще особенностью этого грызуна является то, что он весьма редкий. В одно время тихоокеанские мыши даже считались вымершими. Но зоозащитники приложили максимум усилий, чтобы защитить популяцию этих мышек и они начали размножаться в питомниках. Скоро их планируют вернуть в живую природу.

Мышь Пэт также родилась и выросла в неволе и недавно установила рекорд по долгожительству. Ее назвали в честь звезды «Людей икс» и «Звездного пути» Патрика Стюарта.

«Курсор» писал ранее, что пес из Португалии по кличке Боби попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака среди ныне живущих ‒ ему 30 лет и 267 дней. Боби принадлежит к породе Рафейру ду Алентежу (или Португальская сторожевая, Португальский мастиф, Алентежский мастиф).

Еще мы писали, что японский кот по имени Мочимару, у которого есть канал Daily of Motimaru на YouTube с 1,4 миллиона подписчиков, попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый на сервисе. Мотимару принадлежит к шотландской породе — шотландский вислоухий.

Напомним, что собака породы Енотовая гончая или кунхаунд по прозвищу Лу была признана обладательницей самых длинных ушей в мире и внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Животное долгое время жило в приюте, пока Лу оттуда не забрала ветеринар Пейдж Олсен.