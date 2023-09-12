На египетском курорте отдыхающим предлагают бесплатное жилье, но есть нюанс

На заманчивое предложение уже согласились несколько иностранных добровольцев.

На популярном египетском курорте Дахаб обратились к отдыхающим с необычной инициативой. Жители региона и владельцы гостиниц обещают бесплатное проживание тем, кто будет поддерживать чистоту на местных пляжах.

Об этом сообщает Egypt Independent.

На курорте ищут добровольцев, которым готовы предоставить бесплатное проживание за то, что они будут убирать побережье от мусора, в частности пластика. Его остается достаточно много после активного туристического сезона.

На эту инициативу, как известно, уже откликнулись несколько иностранных добровольцев. Они примут участие в уборке пляжей Голубая Лагуна, Вади Джана и Лайт Хаус. За это они смогут бесплатно проживать в Дахабе, а в свободное время отдыхать и наслаждаться преимуществами курорта.

"Курсор" писал ранее, что каждый год Египет посещает множество туристов с разных уголков планеты, потому что страна привлекает своей теплой погодой, морем, различными достопримечательностями, развлечениями и доступными ценами. В ближайшее время в Хургаде откроют для отдыхающих новую локацию.

Еще мы писали, что Египет ищет новые способы, которые помогут пополнить государственные бюджет, в частности благодаря туристической сфере. На рассмотрении правительства находится проект, который должен повысить в стране налоги для отдыхающих.