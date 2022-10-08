На Филиппинах джекпот одновременно выиграли 433 человека: в стране начался скандал

На выходных Филиппины взбудоражила необычная новость — сразу 433 человека выиграли джекпот в государственной лотерее. В результате людям пришлось поделить между собой 236 миллионов песо (около 4 миллионов долларов).

Об этом пишет Science Alert.

Казалось бы, как такое вообще возможно? Результаты лотереи вызвали волну возмущений, и негодований среди победителей и люди начали требовать провести расследование этого «почти невозможного» результата лотереи.

Впрочем, на помощь пришел математик. Ученый уверяет, что базовое понимание вероятности и человеческой психологии делают этот результат не таким уж неправдоподобным.

Каждый лотерейный билет содержит шесть номеров от 1 до 55, а выигрышная последовательность джекпота определяется случайным образом. Обладатель билета выигрывает джекпот, если шесть номеров в нем совпадают с шестью выпавшими номерами.

Таким образом, каждый билет имеет:

6 из 55 шансов получить первый номер х на 5 из 54 шансов получить второй х на 4 из 53 шансов получить третий х на 3 из 53 шансов получить четвертый х 2 из 51 шанса получить пятый х на 1 из 50 шансов получить шестой. * где х — знак умножения. В результате каждый билет имеет шанс выиграть джекпот 1 из 28 989 675.

Математик утверждает, что не зная точного количества проданных билетов, невозможно высчитать вероятность получения 433 выигрышных билетов.

Согласно одной из распространенных оценок, всего было продано около 10 миллионов билетов. Таким образом шанс выиграть кажется невероятным — 1 из 1 с последующими 1224 нулями. Однако все не так просто. По мнению ученого, такой подход не включает данные о человеческом поведении и психологии. А следовало бы.

Такой подход предполагает, что каждый, купивший билет, имеет равные шансы выбрать каждую из всех возможных комбинаций. Но ученые давно заметили, что некоторые комбинации чисел гораздо более популярны, чем другие.

Ученый считает, что стоит обратить внимание на выигрышные номера — 9, 18, 27, 36, 45 и 54. Взглянув на эти числа и таблицу умножения, можно проследить четкую закономерность случайно выпавших чисел. Математик считает, что именно эта закономерность, вероятнее всего, и привлекла внимание людей.

По его мнению, сам факт того, что 433 человек купили выигрышные билеты, еще не является веским доказательством аферы.

«Курсор» писал ранее, что в Великобритании мать и сын одновременно выиграли в лотерее по 41 тысяче долларов.