На Мадагаскаре заметили птицу, которая долгое время считалась «потерянной»

В лесах Мадагаскара исследователи обнаружили птиц, которые четверть века считались утраченными. Представители данного вида даже вошли к 10-ку самых разыскиваемых птиц на планете.

Об этом пишет BBC.

Речь идет о темной тетраке, которая относится к певчим наземным птицам, отличающихся характерным желтым горлом. Спустя чуть более года после внесения ее в список самых разыскиваемых, орнитологам все же посчастливилось встретить представителей данного вида в живую. Любопытно, что наземные птицы были обнаружены в несвойственных для них условиях — тропическом лесу на северо-востоке Мадагаскара.

Орнитологи отмечают, что обнаружили сразу трех представителей данного вида, которые уютно расположились в густой растительности возле каменистой реки. Ученые предполагают, что подобный выбор места обитания может быть связан с тем, что река является хорошим местом для поиска личинок и насекомых.

По словам орнитолога из Американского общества охраны птиц, Джона Миттермайера, велика вероятность, что темные тетраки всегда предпочитают районы, расположенные близко к рекам — это на самом деле могло бы объяснить то, почему этому виду долгое время удавалось скрываться от глаз исследователей.

«Курсор» писал ранее, что испанские ученые, которые наблюдали долгое время за синей птицы, пришли к выводу, что она потеряла свой окрас и озвучили возможную причину.