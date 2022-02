На Марсе обнаружили необычный объект, похожий на гигантский пень

Ученые получили новый снимок Марса от космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — CaSSIS. На нем можно увидеть необычный объект, который на самом деле представляет собой гигантский ударный кратер.

Об этом сообщает портал Sciencealert.

В этом кратере находится большое количество замороженного материала, а также водяного льда. Все дело в том, что в районе Acidalia Planitia, где и располагается объект, круглый год сохраняется низкая температура.

This Stupendous Crater on Mars Looks Eerily Like a Tree Stump https://t.co/wHuMRhL8nM

— Newslanes (@newslanes) January 31, 2022