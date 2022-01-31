На Марсе обнаружили необычный объект, похожий на гигантский пень

Новый снимок поверхности Марса демонстрирует странный объект, похожий на большой деревянный пень с характерными кольцами. Ученые выяснили, что это за объект и как он поможет в дальнейшем изучении Красной планеты.

Ученые получили новый снимок Марса от космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — CaSSIS. На нем можно увидеть необычный объект, который на самом деле представляет собой гигантский ударный кратер.

Об этом сообщает портал Sciencealert.

В этом кратере находится большое количество замороженного материала, а также водяного льда. Все дело в том, что в районе Acidalia Planitia, где и располагается объект, круглый год сохраняется низкая температура.

This Stupendous Crater on Mars Looks Eerily Like a Tree Stump https://t.co/wHuMRhL8nM — Newslanes (@newslanes) January 31, 2022

Что же касается колец – то это трещины, которые, как предполагается, формируются за счет изменений в окружающей среде Красной планеты.

Изучение этого кратера поможет ученым лучше понять, как эволюционировал Марс, как менялся его климат.

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