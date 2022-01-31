Ученые объяснили загадочные солнечные вспышки

Начиная с 1999 года ученые задавались вопросом о происхождении солнечных вспышек. Это открытие может помочь создать более точные прогнозы космической погоды.

Ученые совершили открытие, поняв, что эти необычные вспышки, которые ранее называли «темными пустотами, движущимися вниз», на самом деле являются результатом того, что жидкости различной плотности не могут смешиваться.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Гарвардского университета заявляют, что это будет помогать создавать более точные прогнозы космической погоды, а также поможет уменьшить ущерб, который наносился Земле из-за извержений.

Доктор Ченгкай Шен, изучал природу происхождения извержений. А также их связь с магнитными повторными соединениями. Магнитное пересоединение — это явление гда быстро движущееся излучение освобождается после разрыва магнитного поля.

Также ученые нашли объяснение тому, что странные вспышки, движущиеся вниз, не были результатом разрушения магнитных полей. Вместо этого оказалось, что они образовались в турбулентной среде самостоятельно путем смешивания двух жидкостей, плазмы различной плотности.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Лондоне установили «портал» в Антарктиду.

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