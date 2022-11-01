На Марсе обнаружены древние следы гигантского океана

Ученые нашли доказательства того, что около 3,5 млрд лет назад на поверхности красной планеты существовал огромный океан, который, вероятно, покрывал огромную площадь.

Ученые высказали эту гипотезу, изучив топографии береговой линии, идентифицированной на многочисленных спутниковых снимках марсианской поверхности. Когда эти изображения сняты под немного разными углами, то ученые могут построить карту рельефа Красной планеты.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets и Nature Geoscience.

Исследователи смогли нанести на карту более 6 500 км речных хребтов, по-видимому, вырезанных реками, демонстрируя, что они, скорее всего, представляют собой размытые речные дельты или пояса подводных каналов (каналы, вырезанные на морском дне).

«Большой новизной, которую мы сделали в этой статье, было рассмотрение Марса с точки зрения его стратиграфии и его осадочных отложений. На Земле мы наносим на карту историю водных путей, наблюдая за отложениями, которые откладывались с течением времени. Мы называем это стратиграфией, идея о том, что вода переносит отложения, и вы можете измерить изменения на Земле, понимая, как накапливаются отложения. Вот что мы сделали здесь — но это Марс», — говорит геолог Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания.

Используя данные Mars Reconnaissance Orbiter, собранные в 2007 году, команда применила анализ толщины, углов и местоположений хребтов, чтобы понять область исследования: топографическую депрессию, известную как регион Aeolis Dorsa на Марсе.

По словам Карденаса, кажется вероятным, что все эти годы назад в этой части планеты происходили значительные изменения. Об этом говорят свидетельства значительного повышения уровня моря и быстрого перемещения горных пород реками и течениями. Сегодня Aeolis Dorsa содержит наиболее концентрированную коллекцию речных хребтов на Марсе.

Все это связано с поиском жизни на Марсе. Один из самых фундаментальных вопросов, которые ученые рассматривают в отношении красной планеты, заключается в том, были ли на ней когда-либо условия, достаточно благоприятные для жизни.

«Что сразу приходит на ум в качестве одного из наиболее важных моментов, так это то, что существование океана такого размера означает более высокий потенциал для жизни. Это также говорит нам о древнем климате и его эволюции. Основываясь на этих выводах, мы знаем, что должен был быть период, когда было достаточно тепло, а атмосфера была достаточно плотной, чтобы поддерживать такое количество жидкой воды в одно время», — говорит Карденас.

По всему Марсу есть огромные области, которые могут быть речными хребтами, и симуляции, проведенные командой, удивительно похожи на форму ландшафта на красной планете, что позволяет предположить, что когда-то здесь было обширное водное покрытие.

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