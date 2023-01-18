На месте детского сада руины: опубликованы фото последствий крушения вертолета под Киевом

В Броварах упал вертолет. Среди 18 погибших — трое детей, глава МВД Украины и его заместитель.

Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский. Также среди погибших — дети: вертолет упал возле детсада.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал в Броварах (Киевская область) рядом с детским садом и жилым домом.

Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.







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