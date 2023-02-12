На МКС произошла очередная авария на российском корабле

На Международной космической станции за два месяца произошла уже вторая авария на космическом корабле россии*.
Об этом сообщает Space.
Известно, что космический корабль, который состыкован с МКС «неожиданно» начал протекать. Российские диспетчеры на Земле заметили в субботу, 11 февраля, разгерметизацию в грузовом космическом корабле Прогресс-82.
В NASA констатировали, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля. Пока причина утечки охлаждающей жидкости из охладительной системы неизвестна. Несмотря на аварию температура и давление на станции остается в пределах нормы и ничего экипажу МКС не угрожает, отметили в космическом агентстве.
Похожий случай произошел и 15 декабря, когда выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС отменили по техническим причинам. Тогда в процессе подготовки произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля Союз. Причиной утечки в системе охлаждения аппарата могло стать попадание микрометеорита.
Ранее Курсор писал, что в NASA сообщили о неожиданных последствиях из-за сбития астероида.
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