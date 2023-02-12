На МКС произошла очередная авария на российском корабле

Грузовой корабль «Прогресс» на Международной космической станции разгерметизировался второй раз за последние два месяца.

На Международной космической станции за два месяца произошла уже вторая авария на космическом корабле россии*.

Об этом сообщает Space.

Известно, что космический корабль, который состыкован с МКС «неожиданно» начал протекать. Российские диспетчеры на Земле заметили в субботу, 11 февраля, разгерметизацию в грузовом космическом корабле Прогресс-82.

В NASA констатировали, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля. Пока причина утечки охлаждающей жидкости из охладительной системы неизвестна. Несмотря на аварию температура и давление на станции остается в пределах нормы и ничего экипажу МКС не угрожает, отметили в космическом агентстве.

Похожий случай произошел и 15 декабря, когда выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС отменили по техническим причинам. Тогда в процессе подготовки произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля Союз. Причиной утечки в системе охлаждения аппарата могло стать попадание микрометеорита.

Ранее Курсор писал, что в NASA сообщили о неожиданных последствиях из-за сбития астероида.

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