На пляжах Австралии заметили ядовитых «каменных» рыб

Ученые говорят, что «каменные» рыбы не нападают первыми, как правило, они наносят последний удар.

Недалеко от города Дарвин на севере Австралии натуралист Дэниел Браун вместе с коллегами обнаружил каменную рыбу, притаившуюся на пляже. Этот вид считают самым токсичным в мире, поскольку одно лишь прикосновение этого морского обитателя может вызвать летальный исход.

Об этом сообщает Daily Star.

Эксперт предупредил отдыхающих, чтобы они были очень внимательными. Несмотря на то, что каменные рыбы первыми не нападают, они могут нанести удар, который станет последним. Часто бородавчатки прячутся в песке или камнях.

По словам профессора Брайана Фрайа, возглавляющего Лабораторию эволюции яда в Университете Квинсленда, яд этих рыб довольно сложный. Он предотвращает свертывание крови, повреждает мышцы, вызывает паралич и воздействует на ритм сердца.

На спине каменных рыб располагаются 13 острых шипов, в которых содержится этот яд. Если человек соприкоснется с шипами и яд попадет в плоть, уже в первые же минуты человек может умереть от сильнейшего болевого шока. Если пережить эти минуты все же удастся, яд может убить в последующие полчаса, вызвав сердечно-сосудистый коллапс.

Брайан отметил, что у берегов Австралии каменные рыбы встречаются достаточно часто, а потому отдыхающим следует быть чрезвычайно аккуратными.

«Курсор» писал ранее, что группа австралийских и мальдивских ученых в Индийском океане нашли «радужных» рыбок, обитающих на глубине от 40 до 70 метров. Они обладают ярким окрасом, который имеют свойство менять, как и свой пол. Рождаются они самками, но со временем превращаются в самцов.