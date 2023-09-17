На пляже в Ирландии нашли таинственную воронку «внеземного происхождения» — обнародовано видео

Решение загадки оказалось довольно простым.

Мужчина, выгуливавший собак, нашел кратер на пляже Портмарнок недалеко от Дублина, который, по его мнению, образовался в результате падения метеорита. Он даже нашел черный камень, который, как он сказал, мог быть метеором.

Телеканал Virgin Media быстро прибыл на место происшествия, и репортер заявила, что они подозревают падение метеорита в Дублине.

«[Выгульщик собак] наткнулся на этот необычный кратер вчера, когда выгуливал собаку на пляже Портмарнок, и внутри него он нашел вот это», — сказала журналистка. Держа предполагаемый метеор в руках, репортер добавила: «Это камень, который тяжелее, чем может показаться. Он тяжелее, чем тот, который вы могли бы найти в этой области, и он плоский с одной стороны, а также на боковой стороне есть подпалины».

«[Выгульщик] подозревает, что это был удар метеорита, который создал кратер позади меня. Все, что ему теперь осталось, — это заказать экспертизу и посмотреть, можно ли подтвердить это как падение метеорита в Дублине», — заявила она.

Однако в социальных сетях, похоже, лопнули пузырь, созданный телеканалом.

На аккаунте @spochadóir в X/Twitter опубликовали кадры, на которых двое мужчин сами роют яму, названную телеканалом «загадочным кратером».

«Ребята, меня разорвало. В новостях Virgin Media заявили о дыре на пляже Портмарнок, которая «могла быть последствием космического события». Некоторые ребята буквально накануне выкопали эту яму детской лопаткой. То, как ваш мужчина говорил о том, что камень является астероидом, заставило меня заплакать от смеха».

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