На пляже в США обнаружен загадочный деревянный объект

Во Флориде (США) в октябре пронесся сильнейший ураган «Иан», а после него начался другой «Николь». Серия стихийных бедствий не только принесла огромное количество разрушений на побережье, но и стала причиной некоторых открытий.

Об этом сообщает Futurism.

Стихийные бедствия стали причиной эрозии на пляже Дейтон-Бич-Шорс, находящемся в округе Волусия. Местные после пронесшихся ураганов обнажили какой-то загадочный объект, и ученые до сих пор не пришли к единственному выводу, что это такое. Местные власти не знают, как остановить начавшуюся эрозию. Она очень опасна для местных ландшафтов.

Известно, что загадочный объект чуть больше 24 метров в длину. Конструкция состоит из дерева и металла. Ничего подобного раньше здесь не находили и не видели. Чиновники округа все еще расследуют, чтобы понять, что за находку удалось обнаружить. Об этом говорит и Темми Малфурс, исполняющий обязанности пресс-секретаря округа Волуссии.

Сегодня есть несколько предположений, что это возможно. Первая мысль – это древний корабль, затонувший здесь много лет назад. Во-первых, материалы они подходят для корабля. Размеры конструкции очень напоминают судно. Во-вторых, местные не напоминают, чтобы здесь было что-то построено раньше. Предполагается, что это часть старого причала или секция зрительских мест культовой гоночной трассы NASCAR. Это тоже вполне реальное предположение, потому что гонки вдоль берега действительно проводились.

Темми Малфус также рассказал, что для местных жителей это настоящее чудо. Многие люди, как он сам живет здесь по 25 лет и знают местность, как свои 5 пальцев. Никто и догадываться не мог, что под слоем песка может находиться нечто подобное.