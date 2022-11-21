На Синае сгорела одна из любимых достопримечательностей израильтян

Любимое многими евреями кафе «Праша», находящееся в Шарм-эль-Шейхе, на Синае (Египет), полностью сгорело.

Об этом сообщает Mako.

Это произошло в воскресенье, 20 ноября, после того, как владелец кафе закончил ночную смену вместе со своими работниками. Это место стало известным в основном благодаря своему красивому расположению и тому, что ночью его подсвечивали красными огнями.

Управляющий и работники вышли из кафе в три часа ночи. Есть версия, что они оставили какое-то электрическое устройство включенным и ушли. Через некоторое время произошло короткое замыкание, из-за которого заведение загорелось.

Это одно из любимых мест израильских туристов и не только, приезжающих на отдых в Шарм. Оно находится в 5 минутах езды от рынка Шарм. Раньше это кафе-ресторан было свалкой, но стало центром паломничества, в основном ночью, когда оно окрашено в красный цвет.

По мнению многих посетителей, пожар был вопросом времени из-за множества ковров, легковоспламеняющихся вещей, кальянов и различных нагревательных приборов.

«Спасибо всем за заботу о Парше. Мы все в безопасности, и ни один сотрудник не пострадал. У нас произошел небольшой пожар, который повредил небольшую часть комплекса. Мы скоро снова откроем это место и будем приветствовать всех обратно. А пока мы позаботимся о том, чтобы превратить кафе «Парша» в место, которое подарит вам еще более приятный опыт», ‒ рассказали в «Праша».

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«Курсор» сообщал, что Египет запрещает своим гражданам посещать Израиль.