На спутнике Юпитера может быть жизнь - ученые

Исследователям удалось подтвердить теорию о поиске внеземной жизни.

Ученые обнаружили на спутнике Юпитера Европа присутствие углерода, который является одним из ключевых строительных блоков жизни.

Об этом говорится в публикации "The Guardian".

Европа - спутник Юпитера, с шириной около 3000 км, немного меньше Луны по размеру. Из-за неблагоприятных условий на его ледяной поверхности, потенциальные формы внеземной жизни вряд ли могли бы выжить. Однако под толщей ледяной коры, толщиной от 15 до 25 км, находится океан из жидкой воды, глубиной от 60 до 160 км. Ученые полагают, что именно здесь может существовать внеземная жизнь, в зависимости от химического состава океана и наличия необходимых элементов, включая углерод.

В предыдущих исследованиях астрономы обнаружили на поверхности Европы твердый лёд из диоксида углерода, но не было ясно, является ли он результатом метеоритных ударов или выбросов из глубин спутника. Последние наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб подтверждают, что диоксид углерода достигает поверхности из подземного океана.

Это открытие имеет важное значение, поскольку указывает на возможное присутствие большого количества углерода в океане Европы. Согласно словам Кевина Хенда из NASA, наличие углерода в сочетании с водой повышает шансы на обнаружение внеземной жизни. Чем больше элементов, необходимых для развития жизни, присутствует в океане, тем больше возможностей для формирования и поддержания живых организмов.

Согласно Кристоферу Гляйну из Юго-Западного исследовательского института в США, хотя наличие жизни в океане Европы пока не подтверждено, это открытие делает данный спутник еще более интересным местом для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

Для возникновения и развития жизни на Земле необходимы шесть химических элементов: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера. Углерод, водород и кислород уже были обнаружены на Европе, а присутствие серы на поверхности спутника Юпитера пока вызывает вопросы – она может попасть туда из океана или быть захвачена с другого спутника Юпитера, такого как Ио.

Будущий космический аппарат Europa Clipper, запланированный на отправку к Юпитеру в 2024 году, станет важным инструментом для получения дополнительной информации о пригодности Европы для возникновения жизни, включая поиск азота. Эти исследования могут помочь раскрыть тайны об истоках и потенциале внеземной жизни в нашей Солнечной системе.

Напомним, ученые NASA обнаружили похожую на Землю планету - на ней может быть жизнь.