На «судилище» в так называемой «днр» трех иностранцев из ВСУ приговорили к смертной казни

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим осуждены на смертную казнь в так называемом днр.

«Судилище» в так называемом днр* приговорило иностранных военных, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ, к смертной казни.

Эйден Аслин и Шон Пиннер, приехавшие из Великобритании, чтобы сражаться на стороне Украины, а также марокканец Саадун Брагим планируют обжаловать вынесенный приговор.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!