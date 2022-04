В сети сравнили аптечки ВСУ и армии рф: выясмеяли «вторую армию мира»

Солдат рф* отправляют на войну в Украине с бинтом и жгутами Эсмарха. В случае ранений они не смогут оказать помощь ни себе, ни своим коллегам. При этом аптечки украинских защитников наполнены всем необходимым для спасения жизни и помощи при любых ранениях.

Фотосравнение обнародовал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

По его словам, разницу с обеспечением украинских солдат видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть. Фотосравнение журналист получил его от самих русских.

По фото заметно, что аптечки российских и украинских военных очень отличаются. На фото видно, что комплектация российской аптечки – крайне скудная. Там до сих пор есть печально известный жгут Эсмарха. Весь «набор» состоит из 4 предметов и инструкции.

«Вот до чего довели нас путин и шойгу…», — жалуется один из солдат рф.

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier’s first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). «This is what Putin and Shoigu brought us to..», one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV

— Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022