В сети сравнили аптечки ВСУ и армии рф: выясмеяли «вторую армию мира»

21:55, Вчера
Мировые новости, Новости СНГ
Российский военный флаг России армия фото
Фото: depositphotos.com

Солдаты армии, которая позиционировала себе как одна из лучших в мире, приехали на войну совершенно неподготовленными, не имея при себе даже самого элементарного набора медикаментов.

Солдат рф* отправляют на войну в Украине с бинтом и жгутами Эсмарха. В случае ранений они не смогут оказать помощь ни себе, ни своим коллегам. При этом аптечки украинских защитников наполнены всем необходимым для спасения жизни и помощи при любых ранениях.

Фотосравнение обнародовал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

По его словам, разницу с обеспечением украинских солдат видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть. Фотосравнение  журналист получил его от самих русских.

По фото заметно, что аптечки российских и украинских военных очень отличаются. На фото видно, что комплектация российской аптечки – крайне скудная. Там до сих пор есть печально известный жгут Эсмарха. Весь «набор» состоит из 4 предметов и инструкции.

«Вот до чего довели нас путин и шойгу…», — жалуется один из солдат рф.

Ранее Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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