Тысячи людей остались без электричества, ряд городов парализованы.

Сильнейший тайфун "Киону" обрушился на южную часть Тайваня и пересек остров с востока на запад. Метеорологи сообщают, что в некоторых местах скорость ветра достигала 252 км/ч - это стало рекордом за последние 126 лет.

Об этом пишут ряд СМИ.

По последним данным, находившийся на западе Тайваня тайфун на 15:00 местного времени был в 110 км от самой южной точки острова - мыса Элуаньби. В четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, достигающие рекордных для последних 126 лет 95,2 м/с.

Последствия тайфуна ощущаются тысячами людей, которые до сих пор остаются без электричества. В большинстве городов был объявлен выходной день для работников и учеников. По меньшей мере, 304 человека пострадали в результате стихии, и еще 190 обратились за медицинской помощью.

К сожалению, есть информация о хотя бы одной жертве в городе Тайчжун. Больше всего пострадавших было зафиксировано в Тайчжуне (66 человек), Тайнане (50 человек) и уезде Чжанхуа (54 человека).

Тропический шторм "Коину" сначала образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, а потом усилился до тайфуна. 3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение. 4 октября в нескольких районах острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисов.

Также в Ливии в результате мощного урагана исчез практически целый город.