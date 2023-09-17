В Ливии в результате мощного урагана исчез практически целый город

Затопило все вокруг, даже пустыню.

В Ливии из-за урагана "Даниэль" затопило город Дерна, где несколько дней назад были разрушены две дамбы, из-за чего водой просто смыло весь город. Уточняется, что под воду ушла даже пустыня Аль-Мухайли.

Об этом пишет "Униан".

В результате непогоды погибло примерно 11 тысяч человек. По словам мэра Дерны, это еще не окончательное число и ожидается, что оно может возрасти до 20 тысяч.

На данном этапе было принято решение временно изолировать город, чтобы спасательные службы могли свободно работать. Операции по оказанию помощи описываются наблюдателями как "хаотичные". Весь город в обломках, а спасатели достают трупы, выброшенные волнами, среди мусора. Там сейчас отсутствует вода, электричество, топливо, еда.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в Ливии уже более десяти лет конфликт, поэтому нормальных служб для экстренных случаев тут просто не осталось, а инфраструктура была давно изношена и толком не ремонтировалась.

Тем временем группы помощи и Всемирная организация здравоохранения призывают ливийские власти прекратить хоронить жертв наводнения в братских могилах, расположенных возле воды. Они говорят, что это в будущем может быть опасно для здоровья, поскольку вода будет отравлена. Кроме того, это принесет страдания семьям погибших.

Ранее "Курсор" писал о том, что пилоты показали, как выглядит изнутри ураган Ли. Пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США приблизились к урагану Ли, который бушевал над Атлантическим океаном.