На волоске от смерти: мужчину чуть не сбил поезд, когда он переходил железнодорожные пути

Глава службы безопасности заявила, что у нее «замирает сердце» от подобных происшествий.

В Великобритании мчащийся поезд чуть не сбил мужчину, который небрежно переходил пути.

Об этом сообщает Lad Bible.

Это произошло в графстве Чешир. На видео заметно, что на этом железнодорожном переходе горел красный свет, что указывало на его опасность, но британец решил это проигнорировать.

Поезд, направляющийся в Глазго со скоростью 12 миль в час, был вынужден экстренно остановиться, чтобы не сбить мужчину. По словам главы службы безопасности Network Rail North West Люси Джордан, инцидент мог «привести к трагедии».

«Когда я вижу такие кадры, у меня всегда замирает сердце. Разница всего в несколько секунд могла привести к трагедии для этого человека, и я не могу преуменьшать опасность, в которой он находилсяю Независимо от того, насколько хорошо вы думаете, что знаете переход, все пользователи должны соблюдать установленные знаки, а если есть предупреждающие огни, всегда останавливайтесь, когда они горят красным цветом. Это просто не стоит риска», – сказала она.

В дополнение к этому Дэйв Уайтхаус, директор по безопасности Avanti West Coast, сказал, что отснятый материал является «ярким напоминанием» о том, что нужно знать о том, что нас окружает.

Также «Курсор» сообщал, что на заводе в Ашкелоне с рабочим произошел трагический инцидент.