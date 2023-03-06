На заводе в Ашкелоне с рабочим произошел трагический инцидент

В последнее время в Израиле участились случаи получения травм на фабриках, строительных площадках и заводах. Сегодня, 6 марта, в промзоне Ашкелона был смертельно травмирован один из рабочих.

Об этом пишет издание News.walla.

50-летний мужчина попал внутрь работающего станка. На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые были вынуждены констатировать смерть рабочего на месте.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 3 марта, на фабрике, расположенной в Пардес-Хане, произошел трагический инцидент с 49-летним рабочим. По предварительным данным, на голову мужчине упал тяжелый предмет. Парамедики МАДА провели реанимационные мероприятия, но в итоге им пришлось констатировать его смерть на месте.

Еще мы писали, что 26 февраля в Ашкелоне с рабочим на строительной площадке произошел трагический случай. 20-летний мужчина упал с высоты примерно 8 этажей во время работы. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств дела.

Напомним, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Читайте также, на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу «Рамбам».