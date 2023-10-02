На Землю летит огромный астероид, длина которого превышает 600 метров

Крупнейший астероид мчится в сторону Земли на высокой скорости.

Во вторник, 3 октября, Земля будет находиться вблизи потенциально опасного астероида 349 507 (2008 QY).

Об этом сообщается на сайте NASA.

Размер этого небесного объекта составляет 671 метр, а расстояние от него до нашей планеты составит 6,3 миллиона километров. Астероид движется со скоростью 75456 километров в час.

В соответствии с утверждением NASA, астероид считается потенциально опасным, если он приближается к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров и его размер превышает 150 метров.

Астероиды представляют опасность из-за своего потенциального воздействия на Землю. Вот несколько способов, которыми астероиды могут быть опасными:

Стыковка: Если астероид столкнется с Землей, это может привести к серьезному разрушению и потере жизней. Столкновения с большими астероидами могут иметь глобальные последствия, включая образование кратера и выброс огромных количеств пыли и газов в атмосферу.

Воздействие на климат: Падение большого астероида или кометы может создать огромное количество пыли и дыма, которые могут оказать значительное влияние на климат Земли. Температура может снизиться из-за блокировки солнечного света, вызывая изменения в распределении осадков и длительные периоды похолодания.

Взрывы в атмосфере: При попадании в атмосферу некоторые астероиды могут взорваться, образуя яркие огненные шары. Эти взрывы могут привести к ударным волнам, которые могут вызвать разрушения зданий и повредить людей и инфраструктуру на земле.

Изменение экосистемы: Более маленькие астероиды могут вызвать изменения в экосистемах, особенно если они падают в море или океаны. При сильном ударе они могут вызвать цунами, повреждение коралловых рифов и создать волнения в морской фауне и флоре.

Угроза космической навигации: Астероиды представляют угрозу для спутников и космических аппаратов, находящихся в околоземной орбите. Если астероид столкнется с космическим объектом, это может повредить или уничтожить его, что может отразиться на обществе.

Напомним, ученые обнаружили первый в мире кратер на вершине горы, возникший после удара астероида.