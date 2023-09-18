Ученые обнаружили первый в мире кратер на вершине горы, возникший после удара астероида

Это открытие было достигнуто историками спустя много лет.

Исследователи объявили о первом в мире подтвержденном ударном кратере, расположенном на вершине горы, в Китае. Эта впадина разделяет вершину на две части - Передний Байцзифен и Задний Байцзифен.

Об этом говорится в статье "Live Science".

Несмотря на то, что ученые не могут точно определить, когда произошло столкновение астероида с Землей, оставившее эту круглую впадину диаметром 1,6 км, они уверены, что данный кратер является первым подтвержденным ударным объектом на вершине горы.

На обеих вершинах видны фрагменты горной породы, что указывает на то, что произошло старое ударное событие, приведшее к образованию кратера между ними. Китайские ученые собрали образцы песчаника и гранита с поверхности кратера и исследовали содержащиеся в них кварцевые минералы.

Изменения кварца происходят под воздействием высокой температуры и давления, и исследователи искали признаки этих изменений, указывающие, что они произошли после падения астероида. В результате исследования ученые обнаружили такие признаки в местной горной породе. Гранит, обнаруженный в кратере, образовался между 150 и 172 миллионами лет назад, поэтому у ученых есть основания полагать, что удар астероида произошел позже, но точное время пока не известно.

Ученые также обнаружили, что некоторые горные породы в этом кратере схожи с образцами, найденными в другом китайском ударном кратере Илань. Это может указывать на то, что оба кратера возникли примерно в одно и то же время. Кратер Илань сформировался около 49 тысяч лет назад и является самым крупным из известных ударных кратеров на Земле за последние 100 тысяч лет, его диаметр составляет около 1,8 км.

Накануне ученые предупредили, что пропавший 30 лет назад астероид скоро приблизится к Земле.