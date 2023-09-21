На Землю мчится кусок опаснейшего астероида - что грозит человечеству

Ученые считают этот астероид самым опасным и загадочным.

Через семь лет путешествия в космосе, зонд NASA OSIRIS-REx намерен вернуться на Землю 24 сентября. Его целью было собрать образцы с астероида Бенну, который считается одним из самых загадочных и опасных в космическом пространстве. Эта миссия станет вехой в истории космического исследования.

Об этом сообщает "Space".

Ожидается, что OSIRIS-REx, защищенный тепловым экраном, войдет в атмосферу Земли со скоростью около 43 000 км/ч. Затем, с помощью парашютов, скорость зонда будет снижена до 16 км/ч, и он приземлится в пустыне штата Юта, США.

Внутри зонда находится драгоценный образец, который можно смело назвать сокровищем. В октябре 2020 года космический корабль успешно собрал материалы с поверхности астероида Бенну, шириной 500 метров. Этот образец, по предположению ученых, содержит ценную информацию об истории Солнечной системы.

Миссия OSIRIS-REx началась в 2016 году, зонд приземлился на Бенну в 2018 году, и только в 2020 году удалось начать сбор образцов. В процессе работы миссии возникли непредвиденные трудности, связанные с наличием больших валунов на поверхности астероида. Несмотря на сложности, команда смогла преодолеть эти вызовы и добыть ценные пробы для будущих исследований.

Также "курсор" писал о приближении к Земле потенциально опасного астероида, которому присвоили название 349507 (2008 QY). Его диаметр оценивают в 1,2 км.