Нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении

У женщины есть история антисемитских комментариев, и она обвиняет Израиль в своем заключении.

Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

Об этом сообщает timesofisrael.com

По словам властей, инцидент с заложниками закончился в субботу вечером, когда заложники были в безопасности, а человек, удерживавший их, был мертв. Женщина, освобождение которой добивались, Аафия Сиддики, отбывает 86-летний тюремный срок после того, как в 2010 году ее осудили на Манхэттене по обвинению в том, что она пыталась застрелить американских военных, находясь под стражей в Афганистане двумя годами ранее.

У нее есть история антисемитских комментариев, и она обвиняет Израиль в своем заключении. Для Министерства юстиции, которое обвинило Сиддики в том, что она является агентом «Аль-Каиды», ее осуждение было важным шагом в борьбе с международным экстремизмом. Но для ее сторонников, многие из которых верили в ее невиновность, это дело олицетворяло то, что они считали чрезмерно усердной судебной системой после событий 11 сентября в Америке.

Ранее Курсор сообщал, что в Техасе женщина прождала в очереди более 18 часов, чтобы сделать тест на COVID-19.

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