Нападают на людей: в Сингапуре пытаются справиться с нашествием выдр

В Сингапуре почти не осталось мест, где нельзя было бы встретить этих хищников.

В Сингапуре наблюдается рост популяции выдр, которые перестали бояться людей, а самые смелые стаи начали нападать на прохожих.

Об этом пишет издание Guardian.

Власти начали предпринимать серьезные меры, поскольку в городе не осталось мест, где нельзя было бы встретить этого хищника. Стаи гладкошерстных выдр ловят рыбу в водоемах, спят под мостами и разоряют частные пруды, а в некоторых случаях нападают на людей в общественных парках.

Известно, что в 2020 году власти получили 208 сообщений от граждан о выдрах на улицах Сингапура, в 2021 — 305, а по состоянию на август этого года — более 300. Но чаще всего хищники нападают, когда чувствуют угрозу.

На прошлой неделе в городе собрали группу из экспертов, которые будут заниматься переселением выдр. Первая миссия уже завершена. Животных выманивали из укрытия, которые они обустроили под пешеходной дорожкой, а после перемещали в другое место с естественными источниками пищи.

В прошлом году в Сингапуре стая выдр напала на британца, его за считанные секунды укусили 26 раз.

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