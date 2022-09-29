NASA опубликовало первые фото столкновения миссии DART с астероидом Диморфос

Сотрудники NASA получили первые фотографии столкновения миссии DART с астероидом Диморфос. Оно стало ключевым этапом первого в истории испытания защиты Земли от угроз со стороны космических объектов, приближающихся к планете.

Эксперимент должен показать, в какой степени воздействие отправленного с Земли транспортного средства способно изменить траекторию движения небесного тела. Фотографии были сделаны зондом LICIACube, построенным Итальянским космическим агентством.

В «инстаграмме» агентства NASA снимки появились 29 сентября.

Корабль DART, мини-спутника LICIACube (легкий итальянский CubeSat для визуализации астероидов), проделал большую часть пути на борту самого зонда. Он был освобожден от него с помощью пружинного механизма за 15 дней до удара. Его траектория была спланирована так, чтобы Диморфос прошел примерно через 3 минуты после столкновения.

Задачей было предоставить фотодокументацию самого удара, а также образовавшегося облака пыли и самого кратера. Техника также должна была сфотографировать Диморфос с обратной невидимой стороны.

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Все это не только для подтверждения успеха миссии, но и для проверки предсказаний предыдущих компьютерных симуляций. Для этой цели LICIACube оснастили двумя оптическими камерами: LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) и LEIA (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid).

Зонд DART уже разбился, но эксперимент продолжается. Только теперь можно будет точно оценить последствия удара, проверить, насколько реальность подтвердит предсказания компьютерных моделей о возможности изменения траектории объекта, который может угрожать Земле.

В качестве цели был выбран астероид Диморфос, который подобен Луне более крупной космической скалы — Дидима. Согласно моделированию, после удара период циркуляции должен уменьшиться примерно на 10 минут.

Проверить это можно будет прямо с Земли с помощью телескопов. Диморфос просматривается в них одним пятном, но по мере того, как меньший астероид проходит перед большим, яркость этого узора циклически меняется. Телескопические наблюдения позволят определить период обращения и увидеть, насколько он изменился.

Ранее «Курсор» сообщал, что астероиды небольшого размера приближаются к Земле. Их размеры варьируются от 24 метров до 76 метров.