К Земле приближаются три астероида — NASA

Астероиды относительно малы, а их предполагаемые размеры варьируются от 24 метров до 76 метров.

По данным системы отслеживания астероидов NASA, в последние дни августа, когда лето подходит к концу, мимо Земли пролетят три астероида.

Какой астероид приближается к Земле?

Четыре рассматриваемых астероида, обозначенные как 2022 QX4, 2017 BU и 2022 QX1, относительно малы.

Насколько большой астероид приблизится к Земле в 2022 году?

К счастью, астероиды не очень большие, и каждый из них имеет разный размер.

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA, первый из них, астероид 2022 QX4, который должен пройти мимо Земли 29 августа. Максимальная предполагаемая ширина этого астероида составляет 73 метра. Астероид 2022 QX4 также летит со скоростью примерно 8,82 км/с, или 31 752 км/ч.. Это в 25,7 раз больше скорости звука.

После этого пролетит астероид 2017 BU, который также должен появиться 29 августа. Этот астероид является самым медленным из группы, а также находится на меньшей стороне, его максимальный диаметр оценивается в 54 метра.

Наконец, астероид 2022 QX1 прилетит 31 августа. Этот астероид примерно такого же размера, как астероид 2022 QX4, с максимальным расчетным диаметром 76 метров. Но этот астероид также является самым быстрым из всех, летящих к орбите Земли со скоростью примерно 21,15 км/с, или 76 140 км/ч.. Это примерно в 61,66 раза больше скорости звука.

Столкнется ли астероид с Землей в 2022 году?

Если астероид действительно упадет на Землю в 2022 году, то это будет не один из них. Каждый астероид движется значительно дальше от Земли. Астероид 2022 QX4 скользит ближе всего, и, по оценкам, он все еще находится на минимальном расстоянии в 1,8 млн км. Чтобы представить это расстояние в контексте, Луна имеет тенденцию вращаться вокруг Земли на расстоянии около 384 000 км. Теперь, в космическом масштабе, эти астероиды все еще относительно близко, но все еще далеко и не заденут Землю.

Согласно исследованиям Института науки Дэвидсона, образовательного подразделения Израильского института науки Вейцмана, астероид диаметром более 140 метров выделит количество энергии, по крайней мере, в тысячу раз превышающее энергию, выпущенную первой атомной бомбой, если он столкнется с Землей.

Но что касается того, столкнется ли астероид с Землей в 2022 году, то ответ, безусловно, да. Вернее, да, это уже произошло. В середине марта небольшой астероид 2022 EB5, размером примерно с половину жирафа, действительно столкнулся с Землей, но не причинил никакого вреда.

Когда, по прогнозам, следующий астероид упадет на Землю?

Не скоро. NASA объявило Землю свободной от риска каких-либо катастрофических столкновений с астероидами в следующем столетии.

Какой следующий астероид упадет на Землю?

Мы не знаем точно, но есть кандидаты. В настоящее время одним из самых опасных астероидов для Земли является астероид Бенну, массивный астероид-бегемот шириной 500 метров. Если бы этот астероид столкнулся с Землей, то результат был бы катастрофическим.

Есть ли у нас способ предотвратить столкновение астероида с Землей?

Пока нет, но ученые работают над этим. Область планетарной защиты специально организована для таких вещей, и ученые NASA и всего мира усердно работают, пытаясь сохранить Землю в безопасности.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На астероиде Рюгу обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов. Китайская «система планетарной защиты» в последнее время набирает обороты.

Ученые рассказали, врежется ли в Землю самый опасный астероид. Ученые провели обширное исследование, используя наиболее мощные телескопы в мире, чтобы узнать, врежется ли в Землю астероид, который получил название «самый опасный в истории».

Напомним, редакция писала о битве за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая.